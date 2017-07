Fumito Ueda leverde feedback voor remake Shadow of the Colossus

Hoewel Sony Worldwide Studios-baas Shuhei Yoshida eerder nadrukkelijk onderstreepte dat Team Ico-baas Fumito Ueda niet meewerkt aan de remake van Shadow of the Colossus, heeft Ueda nu zelf laten weten dat hij wel degelijk input heeft gegeven.Ueda heeft enkele suggesties aangedragen bij Bluepoint, de studio die verantwoordelijk is voor de remake. Hij wilde echter niet in detail treden:

Those things of the remake that I would like to change, I can't mention because if I say one thing and in the final version that thing is not included, it's a problem.

Sony onthulde de remake van Shadow of the Colossus op de E3 middels een prachtige trailer . De game verschijnt in 2018.