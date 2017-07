Laatste seizoen van Telltale's The Walking Dead aangekondigd; release in 2018

Naast de officiŽle onthulling van Batman: The Enemy Within heeft Telltale Games ook aangekondigd dat er een nieuw seizoen van de The Walking Dead-serie komt. Voor fans van de serie is dat goed nieuws, maar minder goed nieuws is dat dit het laatste seizoen van de serie zal zijn.De speler neemt opnieuw de rol van Clementine op zich en het verhaal belooft een passende finale voor de serie te bieden. The Walking Dead: Season 4 verschijnt ergens in 2018 voor pc, Xbox One en PlayStation 4.