Loot Gaming van juli bevat 'Booty' met o.a. Black Flag en Sea of Thieves goedheid

code 'GamersNET'

drie dollar korting

Na onze ontdozing van het 'Road Rage' krat uit de maand mei, keren we binnenkort terug met de juni-editie van Loot Gaming in videovorm. Maar niet voordat we het nieuwste thema uit de doeken doen. In de maand juli van 2017 staat Loot Gaming namelijk in het teken van 'Booty'. Jawel, we gaan de zeeŽn op met een piratenthema.Hoe kunnen we schatten anders omarmen dan met de inbegrepen thema's van deze maand. We spreken hier over niets minder dan Assassin's Creed IV: Black Flag , waarvan naar verluidt een exclusieve figurine in het pakketje te vinden is. Daarnaast bevat het Loot-kratje ook goedheid van het recent geremasterde Crash Bandicoot en Uncharted 4: A Thief's End Als klap op de vuurpijl bevat deze juli-editie van Loot Gaming ook een stukje merchandise van Sea of Thieves , de veelbelovende piratensimulator die pas begin volgend jaar staat te verschijnen.Zelf zo'n verassingspakketjes bestellen? Dat kan! Een abonnement op Loot Gaming start vanaf 31,95 dollar per maand, verzendkosten en al. Via de officiŽle website kun je Loot Gaming bestellen , en met onzekun je maar liefstscoren op alle soorten aankopen van Loot Crate. Steek die lekker in je zak.Wil je meer van de Loot Gaming (en de inhoud) weten? Bekijk dan ook eens een van onze voorgaande unboxings van de goodie-pakketten. Weten wat er precies uit het 'Booty' krat van deze maand komt gerold? Houd GamersNET in de gaten voor onze uitgebreide unboxing van Loot Gaming.