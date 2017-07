Mod maakt local co-op mogelijk voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild staat bekend om zijn overweldigende singleplayer ervaring. Het zou nog beter zijn om dit spel samen met een vriend te spelen, moeten de bedenkers van de mod hebben gedacht. Onlangs zijn er op Reddit een aantal screenshots verschenen van een mod van de game, waarop te zien is dat de game ook met twee personages gespeeld kan worden.

They mention that this will most likely take a year or so to be finished or at least in a playable state. They have mentioned it works by changing the location of an NPC, and model swapping to Link. Then sending all inputs through each game.

Het gebruiken van een NPC als tweede speler brengt ook vragen met zich mee. Kan deze ook dungeons betreden? En wat gebeurt er als hij in contact komt met monsters?Het duurt in ieder geval nog maanden voordat deze mod uitkomt, dus er is genoeg tijd om hieraan te werken. Laat ons weten hoe tof het je lijkt om de game met zn tween te kunnen spelen.