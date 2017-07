Motion capture van Friday the 13th is aardig stukje acteerwerk | Lunchtip

De release van Friday the 13th: The Game is wat omstreden , maar desalniettemin blijkt wel dat er aardig wat werk in het project is gezonken. Neem bijvoorbeeld dezebeelden van de motion capture-sessies voor diezelfde game. Een aardig staaltje bloederig acteerwerk, wat af en toe uitmondt in een ongemakkelijk nep aangezicht.Geniet mee van deze af en toe wat ongemakkelijk beelden, die ongetwijfeld in volle glorie terug te zien zijn in de game. Mits die niet crasht, dan.Heb jij een leuke tip voor ons? Stuur hem dan op naar leon@gamersnet.nl en vergeet niet je GamersNET-gebruikersnaam te vermelden. Volg GamersNET en de GN Lunchtip tevens via Twitter en Facebook , want ook daar kun je jouw tips voor ons achterlaten.