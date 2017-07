Neem je grootste vijand uit Shadow of Mordor mee naar Shadow of War

Middle-Earth: Shadow of Mordor werd alom geprezen vanwege het Nemesis-systeem. Shadow of War, het vervolg op de succesvolle game, incorporeert dit gedeelte dan ook én borduurt erop voort. Sterker nog: er is een update verschenen voor Shadow of Mordor, waardoor het mogelijk wordt om je grootste vijand (én bondgenoot) te importeren naar Shadow of War.De update voegt de Nemesis Forge toe. Als je Shadow of Mordor genoeg hebt gespeeld om een vete te hebben opgebouwd met wat Uruk-officieren, selecteert de game de Nemesis met de hoogste rang én je trouwste medestander. Vervolgens kun je die importeren naar je Shadow of War-game, wanneer dat spel verschijnt in oktober.De Steam-pagina impliceert een beetje dat deze feature exclusief is voor de pc, maar dat is niet zo. Daar valt namelijk te lezen:

Nemesis Forge available only with purchase of Middle-earth™: Shadow of Mordor™ and Middle-earth™: Shadow of War™ on PC and subject at all times to the WB Terms of Service.

Echter, de Nemesis Forge-update verschijnt ook voor de Xbox One en PlayStation 4. Waarschijnlijk betekent deze zin dus dat je geen Uruks kunt uitwisselen tussen verschillende platforms. Op de PlayStation Store-pagina van Shadow of Mordor staat namelijk precies hetzelfde, maar dan met "PlayStation 4" in plaats van "pc".Op Steam is Shadow of Mordor tot 9 juli gratis te spelen, waarbij de GOTY-editie van de game tevens met 80 procent korting op te pikken, wat neerkomt op vier euro. Ook de console-varianten zijn in de uitverkoop voor zes euro. Ook hier gaat het om de Game of the Year Edition, dus krijg je alle DLC er gratis bij.Middle-Earth: Shadow of War verschijnt op 10 oktober voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.