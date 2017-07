Nieuwe Adversary Mode en Pegassi Torero nu beschikbaar in GTA Online

Er is weer nieuw lekkers te vinden in de wondere wereld van GTA Online. Rockstar introduceert een nieuwe bolide, genaamd de Pegassi Torero. Deze wagen is met zijn schaardeuren de ideale uiting van de midlife crisis! Je kunt ook direct goedkoper je voertuig upgraden, want er geldt een korting op motor-onderdelen tot en met 31 juli aanstaande.Daarnaast is er ook een nieuwe Adversary-modus ge´ntroduceerd. In Power Mad moet je vechten om de Juggernaut te mogen besturen. Dit maakt het namelijk een stuk makkelijk om zo lang mogelijk in leven te blijven, wat ook het uiteindelijke doel is van de modus. Als je een punt hebt gescoord met het zo lang mogelijk in leven te blijven, kunnen team het weer opnieuw proberen. Om de nieuwe modus bevredigend uit te proberen is er ook nog eens dubbel geld en RP te verdienen tot en met 31 juli, bij het spelen van Power Mad.Tot slot zijn er kortingen van 25% procent te vinden in wapenwinkels en krijg je een 25% snelheidsbonus op onderzoek, zodat je sneller kunt levellen. Ook dat is tot en met 31 juli.Laat ons gerust weten hoe jouw leven verloopt in GTA Online en of dit een mooie reden is om weer terug te keren.