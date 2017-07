Nintendo stopt met productie standaardversie New Nintendo 3DS in Japan

Nintendo heeft de productie van de New Nintendo 3DS officieel beeindigd in Japan, zo laat zich op hun website lezen. Let wel: het gaat hier om het standaard model van de New Nintendo 3DS; de XL-versie van de New Nintendo 3DS blijft worden geproduceerd.In Japan verscheen de New Nintendo 3DS op 14 oktober 2014, tezamen met de New Nintendo 3DS XL. Tot 31 december 2016 wist het standaard model 2,49 miljoen eenheden wereldwijd te verkopen, terwijl de New Nintendo 3DS XL overduidelijk het populairste is met 9,82 miljoen verkochte exemplaren tot het einde van dat jaar. Desalniettemin is het voor Nintendo een zeldzaamheid om relatief snel de productie van een stuk van hun hardware te stoppen.Waarschijnlijk speelt ook de recente lancering van de New Nintendo 2DS XL een rol in deze beslissing. Wellicht dat de standaardversie van de New Nintendo 3DS eruit wordt gehaald om genoeg plaats te maken voor het nieuwste lid van de familie. Wij zijn in ieder geval al razend enthousiast over de New Nintendo 2DS XL en schuiven dat niet onder stoelen of banken