Pc-beta Destiny 2 loopt van 29 to 31 augustus; systeemeisen bekendgemaakt

Ondanks de verlenging van de beta van Destiny 2 op consoles is deze proefperiode nu officieel voorbij. Echter, er wordt later ook nog een open beta gehouden voor de pc-versie van de game. Deze vindt plaats tussen 29 tot 31 augustus, zo maakt ontwikkelaar Bungie bekend. Mensen die Destiny 2 echter op pc hebben gereserveerd vr die tijd, krijgen op 28 augustus al toegang tot de beta.Ook maakt ontwikkelaar Bungie bekend wat voor hardware je nodig hebt om de open beta te draaien met bevredigende resultaten:

Aanbevolen systeemconfiguratie:

CPU: Intel Core i5-2400 of AMD Ryzen R5 1600X

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 of AMD Radeon R9 390

RAM: 8GB



Minimale systeemeisen:

CPU: Intel Core i3-3250 of AMD FX-4350

GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB of AMD Radeon HD 7850 2GB

RAM: 6GB

Mocht je echter je pc willen upgraden voordat Destinty 2 uitkomt, raadt Bungie je de volgende hardwarekeuzes aan:

Aanbevolen:

CPU Intel Core i5-7400

GPU Nvidia GeForce GTX 1060 6GB



Minimum:

CPU: Intel Pentium G4560

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 2GB

Opvallend in dit laatste rijtje is de volledige afwezigheid van AMD, zowel in de CPU-kant als de grafische kant, terwijl AMD vooral in die eerste markt rasse schreden maakt ten opzichte van concurrent Intel.Vooralsnog blijven dit echter slechts de aanbevelingen voor de beta. De uiteindelijke systeemeisen vallen waarschijnlijk nog wat lager uit, omdat Bungie nog flink wat tijd heeft voor optimalisatie. De consoleversie van Destiny 2 verschijnt al op 6 september, maar pc-gamers moeten geduld hebben tot 24 oktober, wat betekent dat Bungie nog bijna drie maanden de tijd heeft om de pc-versie te optimaliseren.Wat vinden jullie van deze systeemeisen? Laat het ons weten de reacties!