PlayerUnknown's Battleground 'gegarandeerd' in oktober uit Early Access

PlayerUnknown's Battlegrounds, ook wel afgekort tot PUBG, bestormt de game-wereld al sinds zijn verschijning in Steam Early Access en is inmiddels al meer dan vier miljoen keer verkocht. Velen vrezen echter dat het spel eenzelfde lot zal treffen als bijvoorbeeld Rust en DayZ , die al jarenlang in Early Access verkeren. Ontwikkelaar Bluehole belooft echter dat PUBG in oktober definitief verschijnt voor de pc.Brendan Greene, oftewel PlayerUnknown zelf, zegt dat de ontwikkeling van Battlegrounds anders is dan Rust of DayZ, aangezien PUBG werkt met de Unreal Engine. Andere games werken met eigen engines, wat de ontwikkeling veel moeilijker maakt.

Game development is hard. What makes it hard is, we work with Unreal, which is a joy because they have a company that is focused on making an engine. So thereís 40 people just working on code for the engine. You look at Daybreak and Bohemia, theyíre working on their own engines, and thatís just infinitely harder. I think the ForgeLight engine is a ten year old engine. Now, theyíve improved it considerably since then, but itís the same with the Arma engine, itís 15 years old. Now DayZ are making a new engine, and thatís just something which takes time.



Itís something a lot of people donít understand and they get a lot of hate because of that. I just try to correct them whenever I can. Itís like, listen, guys, they will get finished. Companies are not going to abandon games like that, you know? People say, Ďoh, DayZ will never be finished,í and of course it will. People tell us weíre not going to be out of early access in six months; challenge accepted. I can guarantee you, six or seven months and weíre out of early access. Itís the team. Itís a matter of honour, you know? We will finish this game in six months.

Verder ziet Greene het als een uitdaging om zijn game binnen een halfjaar uit de krochten van Early Access te bevrijden, omdat mensen beweren dat het hem niet gaat lukken. Volgens dat schema moet PlayerUnknown's Battlegrounds dus voor het einde van oktober definitief verschijnen voor de pc. Hoe het zit met de aangekondigde Xbox One-versie , is niet bekend. Wel weten we dat Bluehole cross-play wil tussen de pc en Xbox One en dat er tijd gaat zitten in het eerlijk maken van deze cross-play.In de tussentijd zullen we het moeten doen met updates zoals nieuwe wapens en maps . Veel mensen zijn huiverig om te investeren in Early Access-games. Geldt dat ook voor onze bezoekers: heb jij PlayerUnknown's Battlegrounds al gekocht? En zo niet, overweeg je hem wťl op te pakken wanneer de game definitief verschijnt? Laat het ons weten in de reacties!