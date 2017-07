PlayStation Plus bestaat zeven jaar, dus leden ontvangen een cadeautje

Vandaag bestaat PlayStation Plus in Europa precies zeven jaar en Sony Interactive Entertainment schenkt PS Plus-leden daarom een klein cadeau. Alle leden kunnen namelijk een thema in Plus-stijl downloaden die je in de PlayStation Store kunt vinden.Of Sony meer plannen heeft om de verjaardag van PlayStation Plus te vieren is niet bekend, maar dit thema is alvast een leuk geschenk. Een glimp van het thema kun je hieronder opvangen.Download hier het PlayStation Plus-thema