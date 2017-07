Pokémon GO houdt op 12 augustus Safari Zone-evenement in Amstelveen

Veel Pokémon GO-spelers vinden het jammer dat je voor bepaalde Pokémon de hele wereld af moet reizen om ze te vangen: Kangaskhan is alleen in Australië te vangen, Tauros alleen in Noord-Amerika en Farfetch'd alleen in Azië. Wellicht komt daar binnenkort (heel erg tijdelijk) verandering in, want Niantic heeft zojuist aangekondigd dat het in Europa zogenaamde Safari Zone-evenementen gaat houden in samenwerking met verscheidene winkelcentra van Unibail-Rodamco.Spelers van de hoofdgames kennen de Safari Zone natuurlijk al als een plek waar je unieke Pokémon kunt vangen en ook in Pokémon GO lijkt dat het geval te worden. Niantic heeft namelijk onderstaande afbeelding vrijgegeven, waarop duidelijk te zien is hoe een Kangaskhan zich ophoudt in Spanje.Als deze afbeelding nog niet genoeg is, is er ook nog de beschrijving van de Safari Zone-evenementen:

All seven Pokémon GO Safari Zone events will give Trainers the opportunity to catch a wide variety of Pokémon in special zones featuring Pokémon originally encountered in the Kanto and Johto regions, including some Pokémon never before encountered in Europe! Additionally, Trainers in attendance will join forces to take on unique and powerful Raid Bosses that will be making appearances at these events.

Naast Pokémon die normaal niet in Europa te vangen zijn, zullen er dus ook unieke Raid Bosses hun intrede doen bij deze evenementen. Zullen dit eindelijk de Legendary Pokémon zijn?Maar wat wellicht voor ons nog wel het beste nieuws is, is dat één van dezein Nederland plaatsvindt: op zaterdag 12 augustus doet de Safari Zone Amstelveen aan. Om precies te zijn: winkelcentrum Stadshart Amstelveen wordt omgetoverd tot een virtuele Safari Zone. Mocht je op die datum al plannen hebben, kun je later ook terecht bij onze oosterburen, want op 16 september vindt er een Safari Zone-evenement plaats in Oberhausen, wat redelijk dicht bij de Nederlandse grens ligt.Ga jij naar de Safari Zone in Pokémon GO? Laat het ons weten in de reacties!