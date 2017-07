Rayman Legends krijgt Definitive Edition voor de Nintendo Switch

Ubisoft heeft aangekondigd dat Rayman ook naar de Nintendo Switch komt! Vanaf 12 september aanstaande is de Rayman Legends: Definitive Edition verkrijgbaar voor de nieuwe console van Nintendo. Later deze zomer moet er ook een demo verschijnen van de game. De game is met maximaal drie vrienden te spelen en zal alle opties van de eerdere game zullen ook op de Definitive Edition te vinden zijn. Voor de Switch zullen ook touch screen-opties worden toegevoegd.Dat wij enorm te spreken waren over het origineel, is te lezen in de Rayman Legends review . Zijn jullie net zo blij met deze port als wij? Laat het gerust weten in de reacties.