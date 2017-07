Shadow of Mordor dit weekend gratis te spelen op Xbox One

Om te vieren dat Middle-earth: Shadow of War in aantrede is en de game het overhevelen van Nemesis-vijanden zal ondersteunen, organiseert Warner Bros. veel goeds rondom het eerste deel, Shadow of Mordor. Niet alleen is de game tijdelijk met fikse korting ( 80%) te verkrijgen, het origineel is ook nog eens gratis te spelen op Xbox One.Tot 9 juli aanstaande kunnen Xbox One-gamers gratis genieten van Middle-earth: Shadow of Mordor , zonder meer een van de topgames uit 2014. De Lord of the Rings-game wist niet alleen een sfeervolle wereld neer te zetten, maar introduceerde ook het vooruitstrevende principe van 'levende' vijanden.Uruk-hai soldaten konden in Shadow of Mordor middels het Nemesis-systeem voorzien worden van hun eigen unieke verhalen en karaktereigenschappen. En dat maakte het uitmoorden van de bruingroene rakkers een bovengemiddeld leuke verrassing.Gamers die Shadow of Mordor een kans willen geven, doen er goed aan vooral nu even om te kijken naar de prijs. Op Steam kost de Game of the Year Edition je slecht 4 euro en via de Microsoft Store is de game voor 6 euro te koop op Xbox One.