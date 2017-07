Speciale gast op Crackdown 3 panel blijkt toch Terry Crews te zijn

Eerder leek acteur Terry Crews voor zijn beurt te spreken toen hij op Twitter bekendmaakte zelf speelbaar te zijn in Crackdown 3. Wij vernamen eerder al dat Crews, die eerder prominent in de E3 trailer verscheen , onderdeel zou zijn van het narratief, maar speelbaar? Dat was nog nergens officieel bevestigd.Die bevestiging lijkt echter wel rap te komen. Op aanstaande San Diego Comic-Con zou namelijk een openbaar panel georganiseerd worden om het narratief van Crackdown 3 te bespreken. En ja, de speciale gast die destijds werd aangegeven als een 'expert over het verhaal', blijkt nu dan toch Terry Crews te zijn . Op 22 juli is hij aanwezig in San Diego om meer uit de doeken te doen over zijn rol in de open-world sandbox.Of Crews speelbaar is in Crackdown 3, blijft echter nog altijd een tweede. Volgens Xbox Wire stapt Crews namelijk in de schoenen van Commanding Agent Isaiah Jaxon, een voornamelijk aansturende kracht, zo klinkt het. Gedurende het panel wordt er meer over hem en legio andere personages uit de nieuwe Crackdown verteld en getoond.Meer weten over de langverwachte, nieuwe Crackdown? GamersNET speelde de game al op E3 2017 , waarna we uitrolden met een ietwat sceptische Crackdown 3 preview . Hopelijk kan Crews' bombastische verschijning de game een goede duw in de rug geven, maar daarover horen we dit weekend meer...