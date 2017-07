Ubisoft komt met roman, artbook, comics en strategy guide voor Assassinís Creed Origins

Veel mensen hebben zin in Assassin's Creed Origins, dat zich afspeelt in het oude Egypte. Natuurlijk willen echte die-hard fans dieper in deze wereld en het ontstaan van het assassijnenbroederschap duiken, dus komt Ubisoft met verschillende boeken om de game te vergezellen. We kunnen een, een artbook, meerdere comics en een roman verwachten.De gebeurtenissen in de roman, die zoals altijd geschreven wordt door Oliver Bowden, volgen de jonge Bayek. Hij treedt in zijn vaders voetstappen langs de oevers van de Nijl op zijn queeste naar antwoorden.Tegelijkertijd verschijnt er een vierdelige serie comics, geschreven door Anne Toole en uitgegeven door Titan Comics. Hierin staan de eerste jaren van het broederschap der assassijnen centraal. In deze verhalen worden nieuwe zowel fictieve als historische personages onthuld. Ook zullen deze comics meer laten zien van het Egyptische Rijk.Daarnaast is er ook een artbook in de maak, dat bestaat uit een verzameling van concept sketches, character studies en commentaar van de ontwikkelaars. Ten slotte komt PRIMA Games met een, die onder andere verschillende kaarten en een 100%voor Assassin's Creed Origins zal bevatten.De exacte releasedata zijn nog niet bekend. We kunnen de boeken verwachten rond de release van de game, die op 27 oktober verschijnt voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Op de afgelopejn E3 is onze eigen Peter al aan de slag geweest met de game. Lees in de preview wat hij ervan denkt!