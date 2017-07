Vanavond LIVE: Ouderwets chillen in Modern Warfare 2 met Lennie

Als de kat (Peter) van huis is, dansen de muizen (redacteuren) op tafel. Of beter gezegd, op het GamersNET Twitch-kanaal! Onze Lennart is vanaf 20:30 uur LIVE!

Rond 20:30 uur gaat de stream van start! Tot dan?

Onze eindbaas en adjunct-eindbaas zitten in Amerika, dus kunnen we eindelijk lekker losgaan. Heeft Lennart zin om op zondagavond Modern Warfare 2 en PUBG te spelen? Dan speelt Lennart potdomme ook op zondagavond Modern Warfare 2 en PUBG! Zin om mee te doen? Schroom niet onze Lennart toe te voegen op Steam ID lennartvanalem Nog geen hechte internet-buddies met onze Lennie? Volg hem via @lennartvalem op Twitter, al kun je uiteraard ook settelen voor @GamersNET , waar wij tijdig game-nieuws, prijsvragen en aankondigingen van onze livestreams delen!