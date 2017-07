Vanavond LIVE: Tom vult Peters leegte, maar met wat?

Met de afwezigheid van onze almachtige eindbaas Peter, komt de maandagavond plots wel erg leeg te staan. Daarom heeft onze second in command Tom besloten vanaf 21:00 Peters gat op te vullen. Direct te zien vanaf het altijd gezellige GamersNET Twitch-kanaal! De vraag is echter: met wat precies vullen we Peets overgebleven holte?

Tot vanavond! Tom gaat vanaf 21:00 LIVE op het GamersNET Twitch-kanaal

Gaan we creatief doen, wordt het weer een potje vertrouwd Stardew Valley , starten we het gloednieuwe Nex Machina op of zetten we dat ultieme koddige Wuppo nu eindelijk eens voort? Het kan allemaal, jouw suggestie helpt het zwarte gat op te dichten.Oh, en is er sprake van wederom een nieuw stukje tech (dat niet in een PlayStation past) om op volle toeren uit te proberen tijdens de stream. Tot vanavond!Voeg '' toe op Steam Xbox Live of op Origin om vriendjes te worden met onze eindredacteur Tom. Op Battle.net vind je Tom onder 'Voor een toegevoegde dosis interactie en tijdige aankondigingen over de livestream ben je welkom om @TomKauw te volgen op Twitter, alsmede uiteraard @GamersNET voor al onze updates en een vaste portie game-nieuws!