Werkt Nintendo aan een N64 Classic Mini?

Vorig jaar kwam Nintendo met de NES Classic Mini . Deze meesterzet pakte zo succesvol uit dat het bedrijf later dit jaar de SNES Classic Mini uitbrengt. Hoewel het nog even duurt voordat deze in de winkels ligt, is het hele internet alweer in rep en roer over een mogelijk aankomende N64 Classic Mini.Afgelopen week heeft Nintendo verschillende handelsmerken geregistreerd bij het bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie. Naast vastleggingen voor de NES-, SNES- en Nintendo Switch-controllers is er ook een handelsmerk aangevraagd voor de controller van de Nintendo 64.Op de officiŽle onthulling moeten we nog even wachten, maar het lijkt meer dan logisch dat Nintendo na het succes van de NES Mini en de nu al uitverkochte SNES Mini met een remake van de Nintendo 64 komt. Kijk jij er al naar uit om games als Mario Kart 64, Banjo-Kazooie of Star Fox 64 te spelen op een vernieuwde uitgave? De NES Classic Mini is eind vorig jaar verschenen en de SNES Classic Mini ligt vanaf 29 september (hopelijk nog) in de winkels.