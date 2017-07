Xbox One X-versie PlayerUnknown's Battlegrounds draait al op 30 tot 40 fps bij honderd spelers

Behalve dat PlayerUnknown's Battlegrounds naar de Xbox One komt, weten we niet heel veel meer over de port dan dat ontwikkelaar Bluehole cross-play wil implementeren met de pc-versie. Nu krijgen we echter een kleine hoeveelheid extra informatie, aangezien Brendan Greene, ook wel bekend als PlayerUnknown, een interview heeft gegeven.Een releasedatum kon hij nog niet geven, maar wel wist Greene details te geven over de prestaties van de Xbox One X-versie van Battlegrounds. Bluehole gebruikt een prototype van de nieuwe Xbox One-versie om de game te testen, waarbij verbinding wordt gemaakt met de servers die momenteel online zijn - oftewel pc-servers. Die servers bevatten tot honderd spelers en volgens PlayerUnknown draait de game op de Xbox One X tussen de dertig en de veertig frames per seconde.Dit lijkt misschien een lage framerate, aangezien de tests zijn uitgevoerd op de snelste versie van de Xbox One. Echter, zelfs op pc komt de game pas over enkele maanden uit. Eerder beloofde Bluehole dat het spel uiterlijk in oktober op de pc zou verschijnen, maar inmiddels komt de ontwikkelaar daar op terug: hetis uitgebreid naar uiterlijk het einde van het jaar. We weten dat de Xbox One-port sowieso later uitkomt dan de pc-versie, dus er zitten nog maanden aan optimalisatie in de pijplijn voor de console-versie.De uiteindelijke framerate van de Xbox-versie is nog niet bekendgemaakt, maar de pc-versie van PlayerUnknown's Battlegrounds is (momenteel) erg afhankelijk van de kracht van je processor. Aangezien juist de processor de zwakke plek is van de huidige consolegeneratie en de Xbox One X hier niet bijzonder veel verandering in brengt, lijkt het bereiken van 60 fps een flinke uitdaging te worden voor Bluehole.Overigens ligt de focus nog altijd op de pc-versie van PlayerUnknown's Battlegrounds, ondanks dat de maandelijkse update voor juli is vertraagd . Volgens Greene werkt de hoofdtak van Bluehole volledig aan de pc-versie, waar de Spaanse studio Anticto met vijf man werkt aan de Xbox One-game.Aangezien de pc-versie enkele maanden is uitgesteld, lijkt het waarschijnlijk dat Xbox One-bezitters pas volgend jaar met de game aan de slag kunnen.