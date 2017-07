Xur brengt dit weekend Legacy Engram en MIDA Multi-Tool

Hoewel Bungie ons tijdens de E3 nog niet wilde vertellen of Xur terugkeert in Destiny 2, maakt de geliefde handelaar wel nog steeds trouw zijn opwachting in het eerste deel. Ook deze week is het buitenaardse wezen aanwezig met flink wat dikke gear.Je vindt Xur dit weekend in de Reef, klagend over het gebrek aan tropische vissen. De man heeft onder andere een Legacy Engram en MIDA Multi-Tool met zich meegenomen. Aanstaande zondag om 15:00 uur verdwijnt hij weer.