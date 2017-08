Age of Empires 4 aangekondigd

AGE OF EMPIRES IV! #AgeOfEmpiresIV is officially in the works! Keep a eye out for more info https://t.co/Ss44bXcHcO https://t.co/sqBlIAcAZV ó AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) 21 augustus 2017



Zojuist heeft Microsoft Age of Empires 4 aangekondigd tijdens een Age of Empires-event in Keulen. De ontwikkelaar van dienst is Relic, die we natuurlijk kennen van Company of Heroes . Veel meer is er nog niet bekend, maar het zou zomaar kunnen zijn dat we richting de Eerste- of Tweede Wereldoorlog gaan, al is dit natuurlijk pure speculatie.Eerder deden al wel geruchten over een iets modernere setting voor Age of Empires de ronde. Inmiddels hebben we daar, sinds het tenietgaan van originele ontwikkelaar Ensemble Studios, niks meer van vernomen.Het exclusieve stream-evenement in hartje Keulen stond in het teken van het twintigjarige bestaan van de Age of Empires-franchise, met voornamelijk een focus op de Age of Empires: Definitive Edition , een al eerder aangekondigde remaster van het origineel. Naast dat herzien van de klassieker (en de nu ook aangekondigde twee daaropvolgende games), zagen we deze verschijning absoluut niet aankomen.Naast het logo is er nog niets bekend, maar fans van Age of Empires kunnen het lange wachten in ieder geval beginnen.Onze DaniŽl is exclusief aanwezig bij de aankondiging en staat, net als vele andere fans, te trappelen om een verse Age of Empires. Uiteraard lees je alles wat bekend gemaakt wordt over deze strategische vierde game, als eerste hier op GamersNET