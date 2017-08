Akeo en Tom bespreken de game-week! | GamersNET RADIO (16:00)

Wil je GamersNET RADIO live meemaken tijdens de opnames? Dat kan! Elke vrijdag zitten de presentatoren klaar om live onze radioshow te delen via ons GamersNET Twitch-kanaal, rechtstreeks vanaf ons gezellige GNHQ! Je wekelijkse live-portie GamersNET RADIO begint om 16:00 uur .

is terug op de zaak om onzete versterken, en dat betekent natuurlijk dat we weer terug mogen komen met niets minder dan! Onze ex-stagiair vertelt over zijn vakantie, Tom over de games die de revue passeerden. Uiteraard met veel nodeloos gewauwel en andere onzinpraat...Praat vandaag vanaf 16:00 uurmee via onderstaande Twitch-stream . Je kunt de volledige uitzending later ook terugluisteren via iTunes en GamersNET.nl.Klets ook gezellig met ons mee in de livechat of laat een mail achter voor de volgende aflevering via radio@gamersnet.nl Geen ramp, de gehele uitzending is vanaf morgen terug te luisteren via GamersNET zelf. Op Twitch zijn de VOD's van de livestreams per direct terug te kijken.