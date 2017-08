Amerikaanse retailer plaatst Game of Thrones-spel van Bethesda op website

Het lijkt zo voor de hand liggend; een grote uitgever die met de Game of Thrones-licentie aan de haal gaat om een episch avontuur in Westeros in gamevorm uit te brengen. Tot op heden hebben echter enkel Telltale en de Franse uitgever Focus Home dit met een klein budget en niet bijster veel succes uitgeprobeerd. Nu de immens populaire tv-serie echter bijna op zijn einde loopt, en ons enkel nog één seizoen te wachten staat, lijkt het erop dat toch eindelijk een grote uitgever geld in een Game of Thrones-spel durft te pompen.Op de website van de Amerikaanse retailer Target is namelijk een placeholder verschenen voor een Game of Thrones-game van Bethesda. Buiten de titel 'Bethesda : Game of Thrones' biedt Target ons echter geen verdere informatie en dus kan het grote speculeren beginnen. Wat dacht je van een Skyrim-achtige game, maar dan in het Game of Thrones-universum? Daar zijn wij in ieder geval wel voor te porren!