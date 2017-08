Attack on Titan 2 verschijnt op Xbox One en PlayStation 4; wellicht ook andere platformen

Eerder deze week kondigde Koei Tecmo de game Attack on Titan 2 aan, maar het was toen nog onduidelijk op welke platformen we het spel konden verwachten. Nu heeft Tecmo Koei's baas en Chief Operating Officer Hiashi Koinuma bevestigd dat de game op de PlayStation 4 en Xbox One zal verschijnen.Een pc-versie lag stiekem wel in de lijn der verwachting en fans hoopten ook op een Switch-port, maar die zijn dus nog niet bevestigd. Wel heeft Koinuma aangegeven dat ze Attack on Titan 2 naar zoveel mogelijk anime-liefhebbers willen brengen, maar niets kunnen beloven. Rond oktober of november krijgen we meer van de game te zien en wellicht wordt de game dan ook voor platformen naast de Xbox One en PlayStation 4 aangekondigd.