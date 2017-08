Bethesda opent nieuwe Europese webshop voor officiële merchandise

Bethesda opent nieuwe Europese webshop voor officiŽle merchandise

Als uitgever van meerdere razend populaire spellen, is Bethesda haast verheven tot diens eigen popcultuurlabel. Van de partij bestaat al langere tijd legio verschillende merchandise, maar nu brengt de uitgeverij die goedheid zelf aan de man, ook in Europa.Aan de hand van een nieuwe Europese webwinkel voor officiŽle Bethesda merch, wordt via een betrouwbaar kanaal goedheid van onder meer The Elder Scrolls Fallout , alsmede 'nieuwere' franchises als Prey verkocht. Kleding, kleine tierelantijntjes, maar ook gigantische pakketten, waaronder volledig bedrukte steenplaten en exclusieve standbeeldjes.De prijzen van de catalogus lijken grofweg gelijk aan die van de al bestaande Bethesda-webshops, zij het nu dat er geen gigantische importkosten op de verzending meegerekend hoeven te worden. Tel uit je winst.Saillant detail daarbij is dat sommige van de producten op de Europese webshopterug zijn te vinden op de Amerikaanse alternatieven. Dit geldt voor onder meer een aanstormend Dishonored 2 t-shirt , alsmede een subtiel Elder Scrolls kledingstuk van de bejubelde god Talos en diens glas-in-loodraam.Ben jij te porren voor wat unieke goedheid van je favoriete Bethesda-games, of laat de lokale webwinkel je koud?