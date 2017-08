Crash Bandicoot remake verrast Activision positief; meer reboots onderweg?

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy boekte niet alleen flink succes bij nostalgie-liefhebbers, critici en onze eigen Amador in zijn review van de remaster, maar ook bij uitgeverij Activision zelf. Tijdens een belletje met de investeerders van het verantwoordelijke bedrijf gaf CEO Eric Hirshberg zelf aan aardige verrast te zijn.Hirshberg gaf aan dat Activision het flinke succes niet bepaald verwacht had, maar dat de nieuwgevonden populariteit wel tekenend kan zijn voor de toekomst van de game-uitgever:

… we had no idea – it’s hard to tell whether that’s a vocal minority or whether that’s a real mass audience until you put something out there. And Crash has surpassed all of our expectations by a pretty wide margin,



So this is a strategy that clearly has our attention, and while there are no new announcements today, I think you can be confident that there will be more activity like this in the future with more great IP,

Aldus CEO Eric Hirshberg, tegenover investeerders van Activision. Daarbij wordt hen op het hart gedrukt: dit soort successen wil de uitgever vaker gaan boeken. Met het succes van Crash achter de rug, kunnen nu wellicht andere franchises weer tot leven gewekt worden met een reboot.Het hoeft echter niet alleen bij het principe van remasters te blijven. Activision ziet ook heil in het overbrengen van eerdere successen naar nieuwe platformen, zoals recentelijk nog werd gedaan met Skylanders op mobiele apparaten.

The other opportunity beyond remaster[s] is to look at some of our classic IP and ask whether or not it could be reborn on a new platform like what we’re going with Skylanders on mobile.

Activision lijkt zijn zinnen te verschuiven en dat doet ons direct afvragen: welke inmiddels ingevroren franchise zou een wederkeer kunnen maken, zij dat met een reboot of middels een nieuw platform?Totdat we weten welke series Hirshberg en Activision willen reanimeren, blijft Crash Bandicoot N. Sane Trilogy nog even populariteit vergaren. Wie weet binnenkort ook buiten de PlayStation 4 om, aangezien de geruchten rondom Crash op Xbox One alsmaar toe lijken te nemen...