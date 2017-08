DXRacer Racing Pro R131-NR - Een weloverwogen, maar weinig vernieuwende zetel | Review

Nu de hype vanzijn hoogtepunt bereikt lijkt te hebben, blikken we terug op een van de merken die de bakermat voor de trend vormde. Is het enige echte DXRacer nog altijd 'on top of their game'?Lees de review