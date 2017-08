EA Origin houdt Player Appreciation Sale; loopt tot 25 augustus

EA heeft niet bepaald de beste naam in de game-industrie, hoewel zelfs de Origin-client redelijk verbeterd is. Wellicht in een poging om de harten van gamers te winnen, houdt de uitgever nu een speciale uitverkoop op games: in de Player Appreciation Deals zijn er verschillende spellen met kortingen tot 80 procent te krijgen.Zo is onder meer Battlefield: Harline met 75 procent korting te koop, waardoor de game nu voor 4,99 euro over de digitale toonbank gaat. Maar ook recentere titels zijn voor een lagere prijs verkrijgbaar. De Premium Pass voor Battlefield 1 is bijvoorbeeld voor 29,99 te koop en ook games die niet zijn uitgegeven door EA worden goedkoper verkocht dan normaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Assassin's Creed: Syndicate en The Surge.Mocht je dus je gamecollectiewillen uitbreiden, is dit de uitgelezen tijd! De Player Appreciation Sale loopt tot 25 augustus.