Firmware 5.0 voor PlayStation 4 wordt uitgerold

Vorige maand maakte Sony bekend dat het testers zocht voor firmware-versie 5.0 voor de PlayStation 4. Nu is het moment daar: de definitieve versie van de firmware wordt nu uitgerold naar PlayStation 4-apparaten over de hele wereld.Onder firmware-versie 5.0 is het onder meer eenvoudiger om PSN-accounts aan te maken voor kinderen en ouderlijke controle voor ieder account apart in te stellen. Ook het vriendenbeheer gaat op de schop: in plaats van favoriete vriendengroepen krijgen we nu Custom Lists, die bijvoorbeeld gebaseerd kunnen worden op gespeelde games, teamgenoten en vrienden in het algemeen.Ook de stream-functies zijn uitgebreid. Zo kan de PlayStation 4 Pro nu naar Twitch streamen met een resolutie van 1080p Ún een framerate van 60 fps. Ook kunnen mensen die eenhebben aangemaakt, vanaf nu linken naar een live-uitzending. Als dit gebeurt, verschijnt er een community-knop op het Live from PlayStation-toeschouwersscherm. Met die knop kunnen mensen eenbekijken en eventueel lid worden.Daarnaast kunnen pop-up-notificaties worden uitgeschakeld als je bijvoorbeeld een film of een serie aan het kijken bent op je PlayStation 4, zodat je ongestoord kunt genieten van je content. En nu we het toch hebben over het kijken van video's: als je dit graag doet op je PlayStation VR-headset, is er goed nieuws voor je. De PSVR ondersteunt nu namelijk virtueel Surround-geluid in zowel 5.1- als 7.1-smaken over koptelefoons als je Blu-rays of DVD's bekijkt in Cinematic Mode.Ten slotte verbetert firmware-versie 5.0 de weergave van toernooi-brackets Ún taalondersteuning. De gebruikersinterface is nu ook beschikbaar in het Tsjechisch, Hongaars, Roemeens, Grieks, Thai, Indonesisch en Vietnamees.