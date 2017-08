Forza-franchise partnert met Ken Block en Hoonigan voor extra content

1965 Hoonigan Ford Mustang Hoonicorn RTR V2



1979 Hoonigan Baldwin Motorsports “Loki” K5 Blazer



1955 Hoonigan Chevrolet Bel Air



1972 Hoonigan Chevrolet “Napalm Nova”



1978 Hoonigan Ford Escort Mk2 RS1800



1992 Hoonigan Mazda RX-7 Twerkstallion



1991 Hoonigan Rauh-Welt Begriff Porsche 911 Turbo

Twee partnerships, die respectievelijk over twee verschillende games werken. Microsoft is een bezig bijtje geweest en heeft wederom twee grote namen aan de Forza-franchise verbonden. Lifestyle-merk Hoonigan en de daaraan verbonden extreme autocoureur Ken Block zijn nieuwe aanwinsten voor de Forza-familie en zullen extra content brengen voor zowel Forza Horizon 3 als het aanstormende Forza Motorsport 7 Het zogenaamde Hoonigan Car Pack is nu verschenen voor Forza Horizon 3 (à 6,99 euro), maar wordt kosteloos inbegrepen voor zij die Forza Motorsport 7 pre-orderen. Koop je het pakket voor de ene game, dan krijg je hem automatisch voor de ander. De twee pakketten kennen zeker zeven auto's die overlappen, maar in Forza Motorsport 7 wordt deze voorzien van wat unieke Driver Gear, de nieuwe cosmetische toevoeging in de zevende telg.Naast de Hoonigan-goedheid voor beide games, laat Microsoft nu ook weten dat autolegende Ken Block nu officieel Forza-ambassadeur is. De snelheidsduivel liet zijn extreme Gymkhana NINE -video al inspireren door de in-game stunts van Forza Horizon 3 en werd later met zijn eigen 2016 Ford Focus RS RX #43 rally-wagen geïmplementeerd middels de Blizzard Mountain DLC voor Forza Horizon 3. Nu is Block nóg iets nauwer verbonden met Forza.

I’m really excited about the fact that we’re releasing a Hoonigan car pack with Forza. The fact that fans are going to be able to drive not just my twin-turbo, 1400 hp Hoonicorn RTR V2 that I’m running in Climbkhana, but also my Gymkhana Escort, is awesome.



Plus being able to drive BJ’s Loki, [Brian] Scotto’s 911 and all of the other cars? None of us actually let anyone else drive our cars really, so this is definitely the best chance anyone’s going to have to get behind the wheels.

Aldus Ken Block zelf. In de toekomst willen Forza, Hoonigan en Block vaker samenwerken voor extra content en unieke cross-overs, al blijft het voorlopig even bij dit pakket en een handvol promotieacties. Alle informatie daarover is terug te vinden op de Xbox Wire