Gearbox onthult nieuwe game met codenaam Project 1v1

Hoewel de Amerikaanse ontwikkelaar Gearbox vooral naam heeft gemaakt met de Brothers in Arms- en Borderlands-franchises, is de studio de laatste jaren voornamelijk bezig met andere projecten. Zo verscheen vorig jaar het behoorlijk geflopte Battleborn en nu heeft de studio een nieuwe game met de codenaam 'Project 1v1' onthuld.Project 1v1 is een competitieve first-person shooter waarin je het, zoals de naam al doet vermoeden, slechts tegen één enkele opponent opneemt. Buiten deze 'fast-paced actie' zal Project 1v1 ook nog een overkoepelende laag van strategie bevatten, zo laat Gearbox weten. In Project 1v1 zitten namelijk ook componenten van 'collectible card games' verwerkt.Nog deze zomer zal Gearbox een korte, gesloten technical test van Project 1v1 lanceren om zo met een beperkt aantal spelers de online infrastructuur van de game te testen. Ook wil Gearbox middels deze test graag te weten komen hoe spelers de game ervaren. Inschrijven voor deze test is nu al mogelijk via de website van Project 1v1