Heeft OurMine na HBO ook PlayStation Network gehackt?

Eerder kwam in het nieuws dat tv-seriemaker HBO gehackt was en dat er 1,5 TB aan data was buitgemaakt, waaronder een script voor Game of Thrones. Daarna werden ook de social media-accounts van de gigant gehackt, deze keer door hackersgroep OurMine. Diezelfde groep lijkt nu Sony te hebben gekozen als nieuw doelwit.Op de Facebook-pagina van de Japanners zijn namelijk enkele vreemde berichten verschenen. De eerste luidt als volgt:

PlayStation Network Databases leaked #OurMine

Enkele minuten later verscheen dit bericht op dezelfde pagina:

No, we aren't going to share it, we are a security group, if you works at Playstation then please go to our website ourmine. org -> Contact

OurMine beweert dus, in redelijk slecht Engels, een goedaardige hackorganisatie te zijn en dat is ook te lezen op de website van de groep, waar het collectief zijn dienst als digitale beveiligers aanbiedt.Inmiddels zijn de berichten (na ongeveer een kwartier online te hebben gestaan) weer verwijderd, dus het lijkt erop dat Sony de controle over zijn social media weer terug heeft. Of de databases inderdaad gelekt zijn, zoals OurMine beweert, moet nog blijken. En als dit het geval is, is het de vraag of we dit ooit te weten krijgen. Als Sony en OurMine immers een overeenkomst bereiken, zouden de databases volgens het tweede bericht niet definitief uit moeten lekken.Hoe dan ook, het is waarschijnlijk geen slecht idee om je wachtwoord te veranderen.