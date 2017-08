Het betoverende Fe verschijnt volgend jaar; ook release op Nintendo Switch

Vorig jaar op de E3 liet uitgever EA het mysterieuze en betoverende Fe zien. Sinds die trailer is het een hele lange tijd stil geweest, maar dit jaar staat de game van ontwikkelaar Zoink weer in de spotlights op de Gamescom in Keulen.Naast de grote blockbusters en sportgames die EA en masse uitbrengt, is er ook steeds meer liefde voor kleinschalige games. Vorig jaar verscheen het emotionele Unravel en volgend jaar wordt de schoonheid van de natuur ontdekt in Fe. Je speelt als een welpje dat de natuur verkent en communiceert met iedereen in het bos. De game is gebaseerd op de ervaringen van ontwikkelaar Klaus Lyngeled van Zoink, toen hij nog een klein jochie was.

We would spend hours in the woods as kids, and while it felt scary at first, eventually the strange sounds became familiar. You become part of nature and the forest feels like home. Players will realize similar feelings as they play through Fe.

Fe gaat begin volgend jaar verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One, pc ťn Nintendo Switch. De versie voor laatstgenoemde is op Gamescom officieel bevestigd.Check hieronder de officiŽle Gamescom-trailer voor Fe.