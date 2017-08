Kangaskhan in Pokémon GO vanaf nu twee weken lang te vangen in Nederland

Pokémon GO heeft nog altijd een trouwe fanbasis, waarvan een groot gedeelte stond te springen toen er een Safari Zone-evenement werd aangekondigd dat plaats zou vinden in Amstelveen. Tijdens ditzou de Pokémon Kangaskhan tijdelijk te vangen zijn in het Unibail-Rodamco-winkelcentrum, maar helaas werd dit evenement uitgesteld naar de herfst, waarschijnlijk in verband met het minder dan optimale verloop van Pokémon GO Fest in Chicago.Nu komt Niantic echter met een goedmakertje dat wellicht nog beter is voor degenen die vooral naar de Safari Zone wilden voor hun Pokédex: vanaf dit weekend is de Australische Pokémon twee weken lang alsnog te vangen in drie Nederlandse steden, te weten Amsterdam, Leidschendam en Zoetermeer. De kangoeroe-Pokémon is vanaf dit weekend te vangen en zal in deze drie steden te vinden zijn tot en met 21 augustus. Dit geeft spelers wat tijd om een dagreis naar een van de drie steden te plannen.Naast Kangaskhan zal ook Unown een stuk vaker verschijnen dan normaal, dus veel spelers zullen ongetwijfeld twee nieuwe items aan hun Pokédex toevoegen in Amsterdam, Leidschendam of Zoetermeer. In de weekends van 12 en 19 augustus zullen de winkelcentra van Unibail-Rodamco in die steden ook alle Pokéstops constant voorzien van Lure Modules, wat de kans op mooiealleen maar verder vergroot.De Safari Zone is dan misschien uitgesteld, maar toch kunnen we deze zomer genieten van de in-game voordelen van dit evenement. Mocht je tijdens deze periode binnen Europa op vakantie zijn, zijn dit de andere Europese steden waar Kangaskhan de komende twee weken te vinden is: