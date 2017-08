Kies vanaf volgende maand uit 7 nieuwe kleuren voor de Nacon Revolution Pro Controller

De Nacon Revolution Pro Controller krijgt er vanaf volgende maand zeven nieuwe kleuren bij, zo laat Nacon weten. In september zal dit eerste model van de controller vergezeld worden met de kleuren blauw, twee camouflagekleuren, goud, wit, zilver en rood.Een specifieke datum is nog onbekend, maar de adviesprijs ligt vast klaar op 109,99 euro. Naast de nieuwe kleuren voor het eerste model van de Nacon-controller, komt er dit najaar ook nog een Nacon Revolution Pro Controller II aan, om verwarring te voorkomen.Check vooral nog onze Gear over de Nacon Revolution Pro Controller om te zien wat wij ervan vinden.