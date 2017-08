Kingdom Come: Deliverance vanaf nu te pre-orderen op Steam

Volgende week vindt Gamescom weer plaats in Keulen, waar ook Kingdom Come: Deliverance te zien zal zijn. De beurs lijkt wellicht het uitgelezen moment om de pre-orders te openen, maar ontwikkelaar Warhorse Studios heeft besloten om dit te doen vr de Gamescom officieel van start gaat. Althans, gedeeltelijk: vanaf vandaag is de historisch verantwoorde RPG op Steam te reserveren. Later krijgen we meer informatie over de pre-orders van de console-versies.Daarnaast heeft Warhorse Studios de onderstaande trailer gepubliceerd, waarin we een aantal gebeurtenissen zien die plaatsvinden nadat de vader van protagonist Henry overlijdt. Kingdom Come: Deliverance verschijnt op 13 februari voor pc, Xbox One en PlayStation 4.