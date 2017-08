Loot Gaming in augustus krijgt o.a. exclusieve Dragon Age, Witcher en Zelda-goedheid

Vorige week unboxte we nog het zeewaardig 'Booty' kratje van juli, maar het is alweer tijd voor het volgende thema van Loot Gaming . In augustus krijgen abonnees van de verrassingspakketjes namelijk een gethematiseerd 'Fortress' doosje thuisgestuurd.Onder het thema van forten kunnen talloze games vallen, maar Loot Gaming wijst alvast de vier inbegrepen franchises aan. En dat viertal is absoluut geen kattenpis. De augustus 2017 editie van Loot Gaming bevat namelijk sowieso exclusieve goedheden van The Witcher 3 Dragon Age: Inquisition en het nog te verschijnen Middle-earth: Shadow of War . Een aardige setlist voor de RPG-liefhebber.Niet Šlles wordt zo maar onthuld. De fun-factor van Loot Gaming komt immers ook deels uit het verrassingselement, maar wat betreft een exclusief beeldje van Dragon Age, kon Loot Gaming de lippen niet langer stijf houden. Onderstaande video laat alvast ťťn onderdeel van de aankomende Loot Gaming zien.Zelf zo'n verassingspakketjes bestellen? Dat kan! Een abonnement op Loot Gaming start vanaf 31,95 dollar per maand, verzendkosten en al. Via de officiŽle website kun je Loot Gaming bestellen , en met onzekun je maar liefstscoren op alle soorten aankopen van Loot Crate. Steek die lekker in je zak.Wil je meer van de Loot Gaming (en de inhoud) weten? Bekijk dan ook eens een van onze voorgaande unboxings van de goodie-pakketten. Ben je juist enorm benieuwd naar alle inhoud van het 'Fortress' krat? Dan zit je hier op GamersNET alsnog goed; wij zullen het pakket uiteraard weer in vol ornaat unboxen.