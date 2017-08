Meer Activision-remasters waarschijnlijk na succes Crash Bandicoot

De Crash Bandicoot N. Sane Trilogy was een onverwacht groot succes. Het spel werd bejubeld door critici (lees ook onze review ) en consumenten uitten hun enthousiasme met hun meest krachtige wapen: de portemonnee.De N. Sane Trilogy was namelijk een groot financieel succes. Hoewel Activision geen exacte cijfers vrij wil geven, weten we dat het spel in Groot-Brittannië vijf weken lang op nummer 1 stond in de verkooplijsten. Bovendien was het de op drie na best verkochte game van juni in de VS, terwijl het spel pas op 30 juni verscheen.Activision was er stiekem al vanuit gegaan dat de remaster de kassa's zou doen rinkelen, maar dit had de uitgever nooit durven hopen. CEO Eric Hirshberg uitte deze week zijn enthousiasme tijdens een investeerdersbijeenkomst:

We had no idea - it's hard to tell whether that's a vocal minority or whether that's a real mass audience until you put something out there. And Crash has surpassed all of our expectations by a pretty wide margin.

Hirshberg liet doorschijnen dat Activision na dit succes nadenkt over remasters van zijn andere IP's:

So this is a strategy that clearly has our attention, and while there are no new announcements today, I think you can be confident that there will be more activity like this in the future with more great IP.



The other opportunity beyond remaster[s] is to look at some of our classic IP and ask whether or not it could be reborn on a new platform like what we're doing with Skylanders on mobile.

Betekent dit het geliefde paarse draakje Spyro eindelijk weer een teken van leven gaat vertonen? Voor fans is er weer hoop.