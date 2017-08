Mewtwo verschenen in Pokémon GO; legendarische vogels tot 31 augustus

Pokémon GO-ontwikkelaar Niantic wordt misschien aangeklaagd vanwege het niet bepaald succesvolle Pokémon GO Fest in Chicago, maar dat evenement was wél de gelegenheid waarbij de legendarische Pokémon officieel hun intrede maakten in Pokémon GO: Lugia en Articuno waren vanaf dit moment te vangen en die laatste zou slechts tot 31 juli beschikbaar blijven. Daarna bleek Moltres zijn opvolger en op 7 juli werd die op zijn beurt vervangen door Zapdos.Zapdos zou eigenlijk tot 14 augustus te vangen zijn, maar Niantic heeft aangekondigd dat alle legendarische vogels uit de eerste Pokémon-generatie vanaf nu in Raids te vangen zijn tot het einde van deze maand. Mocht je dus, net als ondergetekende, nog niet de kans hebben gehad om Articuno, Moltres en/of Zapdos te vangen, heb je nog twee weken om dit te doen voor ze (voorlopig) weer verdwijnen. Hoe lang Lugia beschikbaar blijft, is onbekend.Maar daar houdt het goede nieuws niet mee op. In Japan lopen momenteel meerdere evenementen met betrekking tot Pokémon en Pokémon GO, en op een daarvan is Mewtwo vrijgelaten. Maar in tegenstelling tot Lugia, Articuno, Zapdos en Moltres is Mewtwo deel van een zogenaamde Exclusive Raid.Dit houdt in dat je voor Mewtwo een uitnodiging nodig hebt. Als je recentelijk een Raid hebt voltooid in een Gym waar de Mewtwo in kwestie verschijnt, krijg je zo'n uitnodiging. Dit verkleint het aantal potentiële deelnemers aan een Mewtwo Raid natuurlijk aanzienlijk, dus krijgen genomineerde spelers ruim van tevoren een melding dat Mewtwo gaat verschijnen bij een bepaalde gym. Zo kunnen spelers met elkaar overleggen over de Raid.Verder hebben we nog niet bijster veel informatie over Mewtwo. Maar in de komende dagen krijgen we waarschijnlijk meer details, aangezien de Exclusive Raids ogenschijnlijk direct van start gaan. Wel zegt Niantic dat Mewtwo slechts de eerste Pokémon is die onderdeel is van de Exclusive Raids, dus de komende weken of maanden kunnen we nog meer legendarische Pokémon verwachten. Zo zijn Mew en Ho-Oh nog altijd niet beschikbaar in Pokémon GO, en ook de legendarische honden uit de tweede generatie zijn nog altijd niet beschikbaar.De legendarische vogels zijn tot 31 augustus te vangen, maar voor Mewtwo is nog geen einddatum gegeven. Niantic raadt dan ook aan om je Pokémon voor te bereiden op Mewtwo, zodat je hem zo snel mogelijk kunt vangen!