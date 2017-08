Microsoft helpt Bluehole bij Xbox One-versie PlayerUnknown's Battlegrounds

Battle Royale

Zojuist bevestigd door 'PlayerUnknown' zelve op de Xbox @ Gamescom livestream ; ontwikkelstudio Bluehole krijgt hulp van Microsoft voor de optimalisatie van PlayerUnknown's Battlegrounds op Xbox One.De in populariteit ontplofte game is een aardig compleet-achtige shooter, maar ontbreekt af en toe nog aan goede optimalisatie. Voor velen loopt de Early Access-titel niet bepaald lekker op hun pc, met tal van glitches in het verschiet voor hen die wél een vlotte ervaring qua prestaties hebben. Dat gaf even weinig hoop toen PlayerUnknown's Battlegrounds' Xbox One-port onthuld werd op afgelopen E3.Met de hulp van Microsoft en diens ervaring op het gebied van optimalisatie voor de Xbox One, moeten een boel van deze problemen hopelijk verholpen worden voor de eerste console-port van 'PUBG' .Toch kon PlayerUnknown zelf nog geen uitspraak doen over de resolutie en framerate waarop de shooter zal draaien. En dat is dan weer jammer, vooral gezien Microsoft zelf hoge ogen wil gooien met veel games die op 4K moeten draaien op de nieuwe Xbox One X Hoogstwaarschijnlijk neemt Microsoft PlayerUnknown's Battlegrounds dit jaar wel mee in hun Gamescom line-up. Vergeet niet dat je die de komende week in al zijn glorie kunt volgen, hier via GamersNET. Hoe je interactief mee kan doen met onze coverage, wordt uitgelegd in deze Gamescom 2017 update-video