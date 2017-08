Microsoft hint naar fundamentele wijzigingen voor Xbox Achievements

Een "fundamentele wijziging" is onderweg voor Xbox Achievements, zo heeft Microsoft gehint. De nieuwe manier waarop deze virtuele beloningen werken moet beter aansluiten bij de manier waarop gamers hun spellen spelen. Met andere woorden: spelers die maar één game of een klein aantal games heel intensief spelen, moeten ook blijvend uitgedaagd kunnen worden met Achievements. Deze groep fanatieke spelers heeft maar beperkte lol aan het huidige systeem van 1000 Gamerscore per titel.Mike Ybarra, Xbox-manager bij Microsoft, vertelde dat men gamers die fanatiek en (haast) professioneel een bepaalde game spelen meer beloond moeten worden:

Somebody who only plays multiplayer in Halo 5 at a professional level, maybe they only have 2000 Gamerscore, but you want to be able to celebrate that person.



This person doesn't play a lot of games, but they're world top ten at Halo 5. We're going to go big in the area of letting people show off and represent their gaming history and the type of gamer that they are, far more than we do with Gamerscore.

De wijziging die Microsoft van plan is zal geen vervanging worden van de Gamerscore. Het is eerder iets dat we kunnen zien als een aanvulling op je Gamerscore, zo verzekerde Ybarra. Goed nieuws dus voor alle gamers die zich uren, weken, maanden, jaren toeleggen op hun favoriete game.