Microsoft levert weg om je Xbox One naar Xbox One X over te zetten

Wie van zijn 'reguliere' Xbox One of Xbox One S over wil stappen op een Xbox One X , wordt een handje geholpen door Microsoft. Op de Xbox @ Gamescom livestream maakte Corporate Vice President van Xbox, Mike Ybarra, bekend dat precies daarvoor nieuwe mogelijkheden worden ontworpen.Het overzetten van al je geďnstalleerde games of je account spreekt voor zich, maar zelfs het alvast binnenhalen van de extra 4K-content voor de console, moet straks allemaal gestroomlijnd kunnen over een thuisnetwerk en externe harde schijven..Met de komst van de Xbox One X wil Microsoft niet álles intact laten rondom de console. Tegen de tijd dat de Xbox One X verschijnt op 7 november, moet namelijk ook het nieuwe Dashboard voor de Xbox One live zijn gegaan. Deze heeft volgens Ybarra een nieuwe 'Guide-modus', is beter naar wens af te stellen en moet bovendien vele malen sneller werken dan de huidigeZie jij heil in Microsofts nieuwe iteratie van de Xbox One? We horen graag jouw mening over de Xbox One X en de potentie van het groene bakbeest.