NBA Live 18 demo nu te downloaden

De demo van EAs basketbalgame, NBA Live 18, is nu te downloaden voor PlayStation 4 en Xbox One.Bij de demo krijg je toegang tot The Rise, de proloog van de singlepayer-ervaring, genaamd The One, waarin je je eigen pad kunt kiezen Ook zijn er tijdelijke activiteiten met speciale regels te spelen, genaamd Live Events. Met het voltooien van deze events zijn beloningen en nieuwe karakters te verkrijgen. Alles wat wordt vrijgespeeld in de demo, kan worden overgeheveld naar de uiteindelijke game, mits deze wordt aangeschaft.De demo is nu te downloaden voor PlayStation 4 en Xbox One. Wel is een lidmaatschap bij PlayStation Plus of Xbox Live Gold vereist. NBA Live 18 verschijnt op 15 september voor PlayStation 4 en Xbox One.