Nieuwe map Junkertown brengt Overwatch down under

De nieuwe content voor Overwatch blijft gestaag binnenstromen. Momenteel zijn nog de Summer Games bezig, Doomfist is net een paar weken speelbaar en er wordt al gewerkt aan Team Deathmatch en Free-for-All. Naast al deze goedheid heeft Blizzard vandaag op Gamescom weer wat nieuws aangekondigd voor de shooter en dat is de nieuwe map Junkertown.Zoals de naam misschien doet vermoeden is Junkertown de stad waar onze Australische vrienden Junkrat en Roadhog vandaan komen. De map is speciaal ingericht voor de spelmodus Escort en het is de bedoeling een auto vol explosieven te begeleiden naar zijn plaats van bestemming. Natuurlijk weet Blizzard de nieuwe map een stuk beter te beschrijven:

Junkertown is an Escort map located in the harsh and unforgiving Australian Outback. Constructed from the remains of a destroyed omnium, it's now the home to a band of lawless scavengers known as the Junkers, led by their cutthroat Queen. When they aren’t pillaging the omnium's skeleton for anything of value, the Junkers blow off steam in the Scrapyard—a massive gladiatorial arena whose combatants fight for glory, riches...and to survive.

Het is nog niet bekend wanneer men elkaar het leven zuur kan maken in Junkertown, maar bezoekers van Gamescom kunnen deze week al aan de slag met de nieuwe map. Ben je deze week niet in Keulen? Dan heeft Blizzard voor jou een lading screenshots en een tweetal trailers gedropt om de aankondiging van Junkertown te vieren.