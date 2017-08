Nintendo aangeklaagd om 'gekopieerde' design GamePad







Accessoirefabrikant Gamevice sleept Nintendo voor de rechter vanwege de Switch. Volgens Gamevice is het design van de GamePad gekopieerd van zijn Wikipad.De Wikipad draait op Android en is speciaal ontworpen voor gaming. Gamevice ontwikkelde voor deze tablet speciale clip-on controllers, die inderdaad wat weghebben van de Nintendo Switch GamePad.Desalniettemin zijn er duidelijke verschillen. Zo moet je de WikiPad-controllers aan de console vastklikken, terwijl ze er bij de Switch langs glijden. Bovendien kunnen de Joy-Cons ook gebruikt worden wanneer ze niet bevestigd zijn aan de GamePad.Hoewel er overeenkomsten zijn in het design, lijkt Gamevice's zaak weinig kans van slagen te hebben. Dit soort rechtszaken worden zelden gewonnen en bovendien werkte Nintendo al in 2012 aan een soortgelijke controller, aanvankelijk voor de Wii U (zie foto). Mocht Gamevice wel winnen, dan eist het bedrijf niet alleen dat Nintendo geld ophoest, maar ook dat de Switch per direct uit de verkoop wordt gehaald.