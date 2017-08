Nintendo toont New Nintendo 3DS XL Samus Edition

Volgende maand keert een van de stoerste vrouwen van de game-industrie terug op de Nintendo 3DS. Na een uitgebreide speelsessie van Metroid: Samus Returns waren wij behoudend positief, maar Nintendo lijkt volledig overtuigd. Om de aankomende release te vieren, brengt het Japanse bedrijf zelfs een speciale editie van de New Nintendo 3DS XL uit.De zogenaamde 'Samus Edition' verschijnt op 15 september, gelijktijdig met de game. De rode handheld met een afbeelding van de schone Samus ziet er al behoorlijk imposant uit, al is het nog niet helemaal duidelijk bij welke retailers we deze speciale editie op de kop kunnen tikken.Opvallend is ook dat Nintendo juist voor de New 3DS XL gaat, en niet de recent gelanceerde New 2DS XL , die de afgelopen maanden overduidelijk in de spotlight van Nintendo's marketing stond.