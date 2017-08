Ontdek ijzige gebieden in dit God of War artwork

Het blijft jammer genoeg een beetje stil rondom de nieuwe God of War. Gelukkig mogen we je vandaag verblijden met nieuw artwork van de game, die het ijzige ScandinaviŽ toont waar Kratos en zijn zoontje moeten zien te overleven.Op onderstaand artwork zien we namelijk grootse omgevingen en de nodige meedogenloze vijanden. Het is misschien niet veel, maar elke glimp van de nieuwe God of War zet wel de sfeer neer die we kunnen verwachten.God of War verschijnt in 2018 exclusief voor de PlayStation 4.