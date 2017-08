Ook Quantum Break krijgt gratis 4K-update voor Xbox One X

Na recentere titels als Gears of War 4 en Halo Wars 2 is nu ook bekend geworden dat Quantum Break een gratis update zal krijgen om de game in 4K-resolutie te kunnen spelen op Xbox One X. Head of Xbox Games Marketing, Aaron Greenberg, maakte het heugelijke nieuws bekend op de Xbox @ Gamescom livestream Hoewel Quantum Break een aardige preventieve hype kende, wist de laatste titel van ontwikkelaar Remedy niet de grandeur van bijvoorbeeld cultklassieker Alan Wake te kunnen evenaren. Wat wl bleef staan was een prachtige, hybride game in serievorm. Legio grote acteurs schitterden in volledig geacteerde tussenfilmpjes, al voldeed de productie slechts zelden aan de normen van vandaag de dag.De Xbox One X , Microsofts krachtige console-broertje van de 'reguliere' Xbox One, staat op 7 november alweer te verschijnen. Of de 4K-update voor Quantum Break tegelijkertijd wordt uitgerold, is nog niet bekend.