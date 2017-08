Over Battlefront 2 en Obi-Wan Kenobi | Podracecast #2

Onze nieuwste aanwinst bij GN is natuurlijk de Podracecast, een podcast van Coen en Peter, 100% over Star Wars! Na een weekje Gamescom zijn we nu klaar voor de tweede aflevering!

Deze week hebben we onder andere nieuws over de nieuwe Obi-Wan Kenobi-film, komt er een Star Wars expositie naar Nederland en bespreken we Star Wars Battlefront 2. De karakter van de week is ook Obi-Wan Kenobi.Wil je alles volgen van de Podracecast? Volg ons op Soundcloud Facebook en Twitter . Je kunt ons ook altijd mailen via radio@gamersnet.nl De volgende aflevering is over een week en zal onder andere gaan over het boek Aftermath, die het verhaal na Episode 6 vertelt.